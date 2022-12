Comandante Geral da PMRN anuncia envio de 4 viaturas e 18 motocicletas para Mossoró.

De acordo com o Coronel Alarico Azevedo, os veículos vão reforçar o trabalho de patrulhamento ostensivo da Polícia Militar no segundo maior município do estado. As viaturas serão destinadas aos dois batalhões, sendo duas para o 2º BPM e outras duas para o 12º BPM. Quanto às motocicletas, 10 delas serão enviadas à equipe da Ronda Ostensiva Motorizada (Rocam) do 2º batalhão e as outras 8 vão para a Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv); o comandante ainda falou sobre a Operação Verão e sobre o concurso público da PMRN, cujos edital está previsto para ser público já no início de 2023.