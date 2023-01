CCZ disponibiliza vacina antirrábica para animais que não se vacinaram durante a campanha

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está disponibilizando a vacina antirrábica em sua sede aos animais (cães e gatos) que não se vacinaram em 2022 durante a campanha de desenvolvida pela Prefeitura de Mossoró.

De acordo com o órgão, a medida é para animais que já completaram o período de 1 ano da dose anterior. O horário de vacinação é de segunda a sexta-feira, sendo que de 2ª a 5ª das 8h às 11h e das 13h às 16h, e às sextas das 7h às 12h.

“Geralmente trabalhamos com a vacina antirrábica somente no período de vacinação, mas tendo em vista o apelo da população, solicitamos aos representantes do Estado, doses complementares para utilizar nesse primeiro semestre de 2023 a fim de atender àqueles que precisam vacinar seus animais”, explicou João Paulo, diretor administrativo do CCZ.

Durante o período da campanha antirrábica no ano passado, o Centro de Controle de Zoonoses imunizou 35.128. A cobertura vacinal ultrapassou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e chegou a 92,5%.





