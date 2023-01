27 cidades do Rio Grande do Norte perderão R$ 100 milhões após novo Censo; Femurn vai à Justiça

Conforme levantamento da Femurn, 27 municípios potiguares tiveram alteração negativa no coeficiente do FPM para 2023. Por outro lado, apenas seis registraram aumento da alíquota. Importante acrescentar que o Censo nem mesmo foi concluído ainda no próprio RN. Ao todo, estes municípios perderão o equivalente a R$ 100 milhões neste ano. Os recursos são destinados principalmente a gastos na saúde e educação.

A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) está atenta às reduções orçamentárias que serão impostas as cidades devido a queda populacional. De acordo com o IBGE, o novo Censo aponta que muitas cidades do Estado perderam habitantes nos últimos anos, e essa conta vai impactar diretamente os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Ao todo, estes municípios perderão o equivalente a R$ 100 milhões neste ano. Os recursos são destinados principalmente a gastos na saúde e educação.

O presidente da Femurn, Babá Pereira, enfatiza que para implementar a mudança já em janeiro de 2023 seria necessário que o IBGE tivesse concluído o Censo, o que deverá ocorrer só em março ou abril deste ano.

"A Lei Complementar 165/2019 é clara quando fala do congelamento dos coeficientes dos municípios que, por acaso, tenham diminuição até que seja finalizado o novo Censo, que não foi o que aconteceu, então as alterações ainda não deveriam ser realizadas de imediato. A legislação brasileira é clara neste ponto e estamos analisando uma forma de proteger ao máximo os municípios. Vamos à Justiça para evitar que essa situação acabe prejudicando principalmente a população", disse Babá.

Conforme levantamento da Femurn, 27 municípios potiguares tiveram alteração negativa no coeficiente do FPM para 2023. Por outro lado, apenas seis registraram aumento da alíquota. Importante acrescentar que o Censo nem mesmo foi concluído ainda no próprio RN. Confira as listas abaixo.



MUNICÍPIOS DO RN QUE TIVERAM ALTERAÇÃO NO COEFICIENTE DO FPM DE 2023:



1 - Alexandria cai de 1.0 para 0.8



2 - Alto do Rodrigues cai de 1.0 pra 0.8



3- Arês cai de 1.0 para 0.8



4- Boa Saúde cai de 0,8 para 0,6



5- Bom Jesus cai de 0,8 para 0,6



6-Canguaretama cai 1.6 para 1.4



7-Carnaubais cai de 0.8 para 0.6



8- Currais Novos cai de 2.0 para 1.8



9- Grossos cai de 0.8 para para 0.6



10- Ielmo Marinho cai de 1.0 para 0.8



11- Lajes cai de 0.8 para 0.6

12-Luiz Gomes cai de 0,8 para 0,6



13-Macau cai de 1.6 para 1.4



14-Nova Cruz cai 1.8 para 1.6



15-Passa e Fica cai de 1.0 para 0.8

16-Pau dos Ferros cai de 1.6 para 1.4



17-Pendências cai de 1.0 para 0.8



18-Poço Branco cai de 1.0 para 0.8



19-Santa Cruz cai de 1.8 para 1.6



20-Santo Antônio do Salto da Onça cai de 1.4 para 1.2



21-São Miguel cai de 1.4 para 1.2



22-São Paulo do Potengi cai de 1.2 para 1.0



23-SãoTomé cai de 0.8 para 0.6



24-Serra Caiada cai de 0.8 para 0.6



25-Tangará cai de 1.0 para 0.8



26- Umarizal cai de 0.8 para 0.6



27- Upanema cai de 1.0 para 0.8





MUNICÍPIOS DO RN QUE TIVERAM ALTERAÇÃO PARA MAIS NO COEFICIENTE DO FPM DE 2023:



1 - Extremoz sobe de 1.4 para 2.4

2 - Florânia sobe de 0.6 para 0.8

3 - Jaçanã sobe de 0.6 para 0.8

4 - São Gonçalo do Amarante sobe de 3.2 para 3.4

5 - São José do Campestre sobe de 0.8 para 1.0

6 - Tibau do Sul sobe de 1.0 para 1.2