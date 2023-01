Mossoró registrou 587 casos de chikungunia e 17 de zica confirmados em 2022

Dados da Vigilância à Saúde de Mossoró, mostram que o trabalho de prevenção e combate às arboviroses precisa ser intensificado para o município não registrar um surto de Dengue, Chikungunia e Zica a partir da chegada das primeiras chuvas deste ano. A preocupação encontra respaldo nos números obtidos no ano de 2022, quando Mossoró registrou 3.517 notificações para casos de Dengue, sendo 587 casos confirmados ao longo do ano.

Quanto aos casos confirmados de Chikungunia eles somaram 587 no ano de 2022, ou seja, o mesmo número de confirmações de Dengue. Já as notificações somaram 1.227. O levantamento ainda revela que em 2002, Mossoró registrou 257 casos notificados de Zica Vírus, mas só 17 casos foram confirmados.

Essas doenças tendem a apresentar aumento no número de notificações e confirmações durante os meses da quadra chuvosa que vai de janeiro a abril. Nesses meses, as chuvas na região causam acúmulo de água em pneus, vasos de plantas e até no lixo, facilitando as condições para a formação de criadouros do principal mosquito transmissor das arboviroses, o Aedes Aegypti. Por essa razão, Sandro Elias Medeiros, diretor do CCZ e que já coordenou equipes de agentes de endemias na cidade, pede a ajuda da população mossoroense.

"A população tem um papel importante no combate ao mosquito Aedes Aegypti que é responsável pela disseminação das arboviroses. As pessoas devem receber as equipes de endemias que atuam nas casas fazendo essa fiscalização. As pessoas são instruídas a adotarem medidas simples que eliminam o mosquito", disse Sandro.