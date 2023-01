Hospital Psiquiátrico e UPAs recebem colchões hospitalares e capas novas

Na manhã desta quarta-feira (4), a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou mais de 100 colchões hospitalares e capas novas, além de equipamentos ao Hospital Psiquiátrico Dr. Milton Marques de Medeiros e às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Alto de São Manoel, Belo Horizonte e Santo Antônio.



Foram entregues 35 colchões e 35 capas no Hospital Psiquiátrico. Já a UPA do Alto de São Manoel recebeu 16 colchões e 16 capas. Na UPA do Santo Antônio foram 15 colchões e 10 capas. Na UPA do Belo Horizonte chegaram 20 colchões e 10 capas.

Acompanhado da secretária municipal de saúde Morgana Dantas, o prefeito Allyson Bezerra acompanhou a entrega dos colchões e das capas no Hospital Milton Marques e na UPA do Alto de São Manoel. “Os colchões que estão sendo entregues vão melhorar o atendimento. Nós estamos vendo uma mudança significativa nas unidades de pronto atendimento na nossa gestão”, destacou.

O diretor do Hospital Psiquiátrico Milton Marques, Eliabe Gomes, frisou a importância do equipamento para a região de Mossoró. “Destacamos que o hospital psiquiátrico recebe pacientes de 66 municípios, além dos de Mossoró. A rotatividade é muito alta e consequentemente a busca por vaga também. Esses colchões chegam com a possibilidade de dar uma vida melhor para o paciente”, disse.