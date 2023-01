Pedro Anatolio Sampaio, foi preso quarta-feira, dia 05, suspeito de manter em condição de cárcere privado a própria esposa na residência do casal no conjunto Liberdade 1, em Mossoró. Após ser resgatada a mulher disse aos policiais militares que o marido não a deixava sair de casa, nem mesmo quando ela estava doente com Covid-19 para ir ao médico. Foi uma denúncia anônima relatando que o homem agredia a companheira que culminou nessa prisão. A vítima foi encontrada trancada em um quarto da casa.

O suspeito não estava no imóvel e só foi encontrado no Mercado do Vuco-Vuco, no bairro Bom Jardim. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM). Em depoimento, a vítima que não terá a identidade revelada pelo MOSSORÓ HOJE por questão de segurança, disse aos agentes que sofria ameaças de morte por parte do marido.

“Ela revelou que o marido só falava em matar ela e a espancava também. Ela disse que estava muito doente, tinha tido covid, pedia pra ir no médico, e ele falava que não aceitava ela sair de casa”, confirmou o sargento Sabino.