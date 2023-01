Aposentado é morto a tiros do mesmo jeito do filho há 10 meses

Com assassinatos já registrados neste começo de ano novo em cidades como Felipe Guerra, Antônio Martins e Pau dos Ferros, a região Oeste do Rio Grande do Norte viveu outra noite com homicídio.

Dessa vez, o crime aconteceu por volta das 18h30 na Rua José Lourenço Filho, no Centro de Frutuoso Gomes. A vítima é Valdécio Rafael de Oliveira, que não resistiu após ser alvejado.

Segundo informações repassadas à Polícia Civil, dois indivíduos em uma moto pararam no local onde estava o alvo e em frente à vítima, desferiram diversos disparos de arma de fogo.

A polícia supõe que os criminosos usaram armas de calibre 12 e ponto 38. Após atirarem em Valdécio, a dupla evadiu-se do local.

A polícia ainda desconhece a motivação e a autoria do crime, mas o caso será investigado pelo Delegado Paulo Cesário, da Delegacia de Alexandria/Marcelino Vieira.

Segundo informações confirmadas pela Polícia Civil, o filho da vítima, Wagner Oliveira, também havia sido assassinado meses atrás com “modus operandi” similar. Não foram arrecadados estojos.