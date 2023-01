Jovem tenta fugir de abordagem da polícia e termina morto em Baraúna

O cearense Albeci Freire de Mendonça Neto, de 24 anos, segundo relatou a Polícia Militar, tentou escapar de uma abordagem da Polícia Militar, portando uma arma de fogo na mão. Na tentativa de fuga o suspeito acabou sendo baleado. A ocorrência foi registrada no início da noite da quinta-feira, (5).

Em Baraúna, cidade distante 36 quilômetros de Mossoró, um jovem de 24 anos, identificado como Albeci Freire de Mendonça Neto, segundo narra a polícia militar, tentou escapar de uma abordagem portando uma arma de fogo na mão.

Na tentativa de fuga, o suspeito acabou sendo baleado e não resistiu ao ferimento (s). A ocorrência foi registrada no início da noite da quinta-feira, (5).

Segundo a polícia, Albecí foi socorrido, sendo levada imediatamente ao hospital local, de onde foi transferido para Mossoró.

Albecí, era natural de Fortaleza, e teve parada cárdio-respiratória no Hospital Regional Tarcísio Maia , onde teve a morte registrada. O corpo foi encaminhado à sede do Instituto Técnico e Científico de Perícia para passar pela necrópsia. A previsão é que a liberação do corpo para a família acontece nesta sexta-feira, (6).