Corpo crivado de balas é encontrado em plantação de banana de Ipanguaçu

Nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, populares acionaram a Polícia Militar após terem se deparado com o corpo de um homem crivado de balas dentro de uma área de plantação de bananas na comunidade rural de Baldum, em Ipanguaçu.

Segundo as primeiras informações, um veículo teria abordado a vítima que trafegava na rodovia que dá acesso à cidade . Há relatos de que moradores de Baldum ouviram o barulho dos tiros.

Segundo a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, a vítima seria conhecida apenas como "Rafael" e possui uma tatuagem grande no braço escrito "Ryan Bruno". Uma equipe do ITEP de Mossoró encontra-se em deslocamento para Baldum e após o trabalho de perícia no local a identificação oficial poderá ser conhecida.

Atualização

O corpo encontrado crivado de balas no sitio Baldun, na zona rural da cidade de Ipanguaçu, no vale do Açu, interior do Rio Grande do Norte, foi identificado, trata-se de Rafael Bruno Lopes, 33 anos de idade, natural da cidade de Assu. Rafael, portava documento falso, utilizando um RG em nome de Francisco Canindé de Oliveira.