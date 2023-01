Núcleo de Arte e Cultura da UFERSA abre inscrições para oficinas de Teatro, Dança e Música. São 266 vagas gratuitas para a comunidade acadêmica e geral, disponíveis em todos os campi da universidade. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de janeiro. As inscrições também são gratuitas e podem ser realizadas através de formulário, disponível no site da UFERSA. As vagas dos cursos serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. As aulas do projeto iniciarão no dia 6 de fevereiro, tendo duração até o final do semestre letivo 2022.2.

Estão abertas até o dia 30 de janeiro de 2023 as inscrições para as oficinas artísticas do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

Neste semestre, estão sendo ofertadas 266 vagas gratuitas para a comunidade acadêmica e geral, distribuídas entre as modalidades de Teatro, Dança e Música, em todos os campi da universidade.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através deste formulário.

O resultado final será publicado no dia 2 de fevereiro na página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFERSA.



Com exceção das práticas de Choro, Coral e Big Band, as vagas dos cursos serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição.

Nas oficinas citadas, os candidatos serão avaliados através de vídeos solicitados no formulário de inscrição, demonstrando suas habilidades na modalidade escolhida.

As aulas do projeto iniciarão no dia 6 de fevereiro, tendo duração até o final do semestre letivo 2022.2.

Confira as oficinas disponíveis por campus e todas as informações no edital de seleção.