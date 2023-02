Prova de vida de aposentados da Prefeitura de Mossoró deve ser realizada a partir de hoje, 1º. A convocação foi publicada no Diário Oficial de Mossoró (DOM) na semana passada. A medida ocorrerá até o próximo dia 15 deste mês. A Prova de Vida é necessária para comprovação de que o beneficiário ainda está vivo e pode continuar recebendo seu benefício previdenciário. Este é um procedimento importante para evitar fraudes e pagamentos indevidos e por isso deve ocorrer periodicamente; veja como proceder e os documentos necessários para a prova de vida.

“A prova de vida vai acontecer de 1º a 15 de fevereiro na sede da Secretaria de Administração, bairro Centro. É necessário o beneficiário comparecer ou seu representante legal munido dos documentos pessoais (identidade, CPF, comprovante de residência) ou outro documento que consiga comprovar a prova de vida como, por exemplo, caderneta de vacinação ou declaração de imposto de renda”, explicou Isabela Félix, diretora executiva de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração.

O pensionista menor de idade terá sua prova de vida realizada através do seu genitor. Já os beneficiários impossibilitados de locomoção por motivo de saúde poderão entrar em contato com a Secretaria, por meio do telefone (84) 3315 4968, para agendamento de visita técnica para fins de prova de vida.

“Caso haja impossibilidade do beneficiário comparecer à Secretaria de Administração, é possível agendar a visita técnica através do telefone da Secretaria”, completa.

Aqueles que cumprem pena de prisão ou detenção deverão encaminhar à Semad o original do Atestado de Permanência Carcerária em papel timbrado, expedido pela instituição carcerária.

Confira aqui os procedimentos referentes à comprovação de vida anual dos beneficiários de complemento de aposentadoria.