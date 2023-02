Prefeito Allyson anuncia instalação de um Tomógrafo próprio na rede municipal de Saúde

A obra de reforma do Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, conhecido como PAM do Bom Jardim, segue de forma acelerada. A Prefeitura de Mossoró investe em infraestrutura, visando oferecer mais conforto e qualidade de vida à população. A unidade referência em atendimento eletivo e na realização de exames específicos passa por ampla reforma. A obra segue a todo vapor, sendo executada por bloco, garantindo a continuidade dos atendimentos e a segurança da população.



A dona de casa Rita Gomes compareceu ao Centro Clínico nesta quarta-feira para exames de rotina. Ficou impressionada com o processo de manutenção e restauração do PAM. Recordou que há muito tempo a unidade não passava por reforma. “Achei ótimo, muito legal, vai melhorar bastante. Há muitos anos não tinha essa reforma, tá muito bom”, disse. “Nunca esteve do jeito que está agora. Estávamos precisando dessa obra, está tudo beleza. Nunca foi feito, agora está fazendo, está excelente, nota 10”, parabenizou Francisco Moreira, depois de utilizar os serviços do PAM do Bom Jardim.



Nesta quarta-feira, 1º, o prefeito Allyson Bezerra acompanhou de perto o andamento da obra. Na presença da equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb), o gestor fez questão de visitar todas as salas da unidade, observando o progresso dos serviços no local. “É uma obra que vem acontecendo em blocos, garantindo o atendimento na unidade. Nossas equipes em saúde e infraestrutura garantem o fluxo de atendimento, isso é importante porque não paramos o atendimento para executar a obra”, destacou Allyson Bezerra.



“Estamos fazendo uma visita à obra do PAM, uma obra muito importante para a população, um equipamento que atende com exames e consultas. Estamos realizando uma reforma completa, onde todo seu telhado está sendo revisado, sua estrutura está sendo adaptada e reformada para melhor atendimento e conforto da população. É uma obra muito importante para o município, aqui o trabalho é diário, com muito carinho, com muito cuidado para que realmente a população venha até aqui e encontre um espaço completo com estrutura de qualidade”, pontuou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.



Durante a visita, a Prefeitura de Mossoró anunciou a instalação de um tomógrafo na unidade. Para receber o equipamento de grande importância para a saúde dos mossoroenses, uma sala totalmente específica está sendo estruturada no prédio. “Estamos trabalhando inclusive na sala que vai receber o tomógrafo. Importante destacar que até então a Prefeitura de Mossoró não possuía um tomógrafo, então, nós recebemos esse equipamento e vamos instalar aqui no PAM do Bom Jardim. Nesse momento estamos fazendo toda adaptação do espaço, será uma sala própria, específica para o atendimento”, anunciou Allyson Bezerra.



“Estamos acompanhando o andamento da obra e notamos que o primeiro bloco está praticamente pronto, sendo realizado algumas adaptações. A sala que vai receber o tomógrafo está em plena execução, grandes coisas já foram feitas aqui no PAM para que a gente possa entregar um atendimento de qualidade, como também o aumento do número de exames na unidade. Nós continuamos com o atendimento, recebendo a população para exames de ultrassonografia, esteira, cardiológicos, ortopédicos, raios-x e exames laboratoriais”, explicou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.