Corpo encontrado em matagal de Luís Gomes pode ser de adolescente desaparecido há 9 dias

Todos os indícios apontam que realmente se trate do menor, de 16 anos, cujo desaparecimento foi registrado no dia 24 de janeiro. Desde então, a equipe da delegacia de Polícia Civil do município, que tem a frente o delegado Hércules Freitas, vem fazendo diligências e ouvindo depoimentos de pessoas que foram vistas com o adolescente. Nesta quarta-feira (1º), conforme informações fornecidas pelo delegado ao Portal Mossoró Hoje, após a chegada de novas informações, a PC chegou a um matagal, localizado na Comunidade do Santo André. Como se tratava de um ponto de difícil acesso, foi necessário solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros de Pau dos Ferros. Por volta das 11h desta quinta-feira (2), o corpo então foi encontrado, já em avançado estado de esqueletização, sendo removido para o Itep de PDF, onde passará por exames. A identificação oficial só será possível após emissão do laudo oficial. As buscas também contaram com o apoio da Polícia Militar.

Corpo em avançado estado de esqueletização foi encontrado por volta das 11h desta quinta-feira (2), em um matagal da Comunidade do Santo André, no município de Luís Gomes, região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

A Polícia Civil vê fortes indícios de que possa se tratar de um adolescente de 16 anos, morador do município, cujo desaparecimento foi registrado no dia 24 de janeiro de 2023.

Desde esta data, a equipe da delegacia de Luís Gomes, que tem a frente o delegado Hércules Freitas, vem fazendo diligências e ouvindo depoimentos de pessoas que foram vistas com o adolescente.

Nesta quarta-feira (1º), conforme informações fornecidas pelo delegado ao Portal Mossoró Hoje, moradores do Santo André informaram que, no dia do desaparecimento do menor, ouviram muitos disparos de arma de fogo na região da mata.

A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, iniciou as diligências pela região. No entanto, por se tratar de um local de difícil acesso, foi necessário solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros do município de Pau dos Ferros. Após um dia de buscas, nesta quinta-feira (2), o corpo foi localizado.

O Itep de PDF então foi acionado para fazer a remoção e levá-lo para a sede, onde passará por exames para determinar a causa da morte e obter a identificação oficial, que só será confirmada após a emissão do laudo.