[COLUNA ESPLANADA] Bolsonaro deve fugir para a Itália caso sua situação judicial piore no Brasil

[COLUNA ESPLANADA] Jair Bolsonaro não quer voltar ao Brasil porque já obteve informes de que terá seu passaporte apreendido pela Justiça tão logo pise aqui. A Coluna foi a primeira a cravar que ele se mudaria para a Flórida, e que não passaria a faixa para o presidente eleito Lula da Silva. Revelamos, e hoje reforçamos, que ele quer fugir para a Itália, se a sua situação judicial piorar no Brasil – o que está prestes a acontecer. Não por acaso, Bolsonaro sinalizou pela primeira vez isso ao soltar ontem para o Corriere della Sera, de Roma: “Pela legislação, eu sou italiano, eu tenho avós nascidos na Itália”. Embora não tenha pedido ainda sua cidadania – a exemplo dos filhos – ele pretende fazê-lo. Sabe que, uma vez na Itália, dificilmente haverá arcabouço jurídico para extradição em eventual caso de mandado de prisão no Brasil em algum dos inquéritos que responde.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2023 - Nº 3539

No pass

Ah, do Val..

Até os aliados mais próximos se assustaram com a alopração intempestiva do senador Marcos do Val. Os amigos dizem que às 3h da manhã ele já fazia telefonemas insatisfeito, e alterado, sobre a derrota do aliado Jair Bolsonaro. O ápice da crise existencial foi o anúncio de que renunciaria – choveu telefonema no seu gabinete e no celular, até recuar. Mas a revelação de um golpe forjado em gabinete oficial já complicou sua situação. Vai ter de se explicar em breve ao STF e à PF.

Bilhões (extra)oficiais

A frente suprapartidária da legalização dos jogos esfriou após a enésima tentativa de aprovação de um projeto de lei para a volta dos bingos e cassinos. Não há esperança de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, paute o PL mais avançado (já aprovado na Câmara) neste Governo do PT. Enquanto as Loterias da Caixa arrecadaram R$ 23,2 bilhões em 2022, o jogo não regulado (ilegal e sem regulamentação) já movimenta mais de R$ 70 bilhões/ano no Brasil, dizem especialistas.









Você no chão!

Decolou para valer o número de passageiros afetados por cancelamentos de voos no Brasil no ano passado. Segundo levantamento da AirHelp, um em cada 62 passageiros teve seus voos cancelados em embarques realizados no País durante 2022 Em números absolutos, isso representa 1,3 milhão de passageiros. Em 2021, o índice foi de um em cada 114, totalizando cerca de 516,3 mil passageiros.

Praça aquecida

As compras presenciais em lojas físicas na América Latina voltaram ao mesmo patamar de 2019, de antes da pandemia. O Brasil segue líder na região com a maior representação de compras presenciais. De acordo com análise da Visa Consulting & Analytics, mais de 85% dos pagamentos realizados no País em dezembro de 2022 foram em lojas físicas.

Agilidade

Levantamento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria & Comércio e pela Mapa de Empresas mostra que Maceió e Aracaju são as capitais mais ágeis para checar a viabilidade de abertura de empresa em determinada localidade. Segundo a publicação, referente ao 3º quadrimestre de 2022, Maceió leva menos de 30 minutos para fazer a conferência.

ESPLANADEIRA

# Escola de Negócios e Seguros anuncia na quarta (8) vencedores da 6ª edição do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros. # 3ª Edição do Encontro Folia acontece dia 20 no Espaço Pérola - Santo Cristo (RJ). # Errol Sansade lança música ‘Quién Será’. # BMP movimenta R$ 180 bilhões em 2022 e encerra ano com crescimento de 500% em transações bancárias. # Colégio Marista Arquidiocesano (SP) inaugura espaço para turmas do Ensino Médio.

Colaboraram Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)