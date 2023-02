Renovação da parceria garante a participação de universidades no projeto “Viva Rio Branco”. A reunião que selou a renovação do vínculo aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), entre a titular da pasta, Larissa Maciel, e representantes das instituições parceiras, no caso a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Uninassau, Facene, UnP e Católica do RN. No encontro foram tratados assuntos relacionados às atividades do calendário anual de esportes do município, no tocante as ações dos parceiros, em especial o projeto, que acontece aos domingos, no Corredor Cultural.

A Prefeitura de Mossoró confirmou na tarde desta quinta-feira (2), a renovação de parceria com instituições de ensino superior instaladas na cidade para execução do projeto “Viva Rio Branco”.

A reunião que selou a renovação do vínculo aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), entre a titular da pasta, Larissa Maciel, e representantes das instituições parceiras, no caso a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Uninassau, Facene, UnP e Católica do RN.

No encontro foram tratados assuntos relacionados às atividades do calendário anual de esportes do município, no tocante as ações dos parceiros, em especial o projeto “Viva Rio Branco”.

A renovação da parceria garante a participação das universidades no projeto dominical. No mesmo encontro, as instituições também se colocaram a disposição para o reinício do projeto “Vida da Praça”, que deve acontecer no final do mês de março próximo.

O projeto “Viva Rio Branco” é uma realização da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), e acontece aos domingos, a partir das 16 horas, ao longo do corredor cultural, ocupando a avenida Rio Branco, no centro da cidade, com atividades esportivas, de lazer e saúde, tendo como pontos de referência a praça do Teatro Dix-Huit Rosado, Praça dos Esportes e Praça dos Patins.