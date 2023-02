Novo edital de licitação para gestão da Praça da Convivência será publicado nas próximas semanas. O processo de licitação foi iniciado ainda no ano passado, com a publicação de edital para licitação no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), atual Diário Oficial de Mossoró (DOM). Contudo, o processo não obteve êxito porque não houve inscrição de empresas devidamente habilitadas.

A Prefeitura de Mossoró deve publicar nas próximas semanas novo edital de licitação para empresas interessadas em gerir a Praça da Convivência, localizada no Corredor Cultural.

O processo de licitação foi iniciado ainda no ano passado, com a publicação de edital para licitação no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), atual Diário Oficial de Mossoró (DOM). Contudo, o processo não obteve êxito porque não houve inscrição de empresas devidamente habilitadas.

A Prefeitura de Mossoró segue tratando todo o processo com a devida transparência e celeridade para obtenção do resultado eficiente no que se refere à gestão do equipamento cultural.