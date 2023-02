Mossoeoense e a mulher são mortos a tiros no Sítio Monbaça em Frutuoso Gomes

Além deste caso que vitimou o mossoroense Dinarte Pereira do Nascimento Junior, o Galego, e Luciana Dalva da Silva, na zona rural de Frutuoso Gomes, também teve o assassinato de Marco Maciel de Oliveira Sousa, de 36 anos, dentro de uma igreja evangélica em Apodi. Neste caso, Marcos Maciel é réu confesso do assassinato de Francisco Luciomácio Paiva de Morais, de 40 anos, no início deste ano. A Polícia Civil investigar se existe relação. O caso de Frutuoso Gomes será investigado pelo delegado de Umarizal.

A equipe do Instituto Técnico-cientifico de Perícia (ITEP), de Pau dos Ferros, foi acionado por volta das 20 horas pela Polícia Civil de Patu para uma ocorrência de duplo homicídio, no Bar do Messias, localizado no Sítio Monbaça de Cima, zona rural do município de Frutuoso Gomes-RN.



A Polícia Militar já se encontrava no local, fazendo o isolamento da área e coletando as principais informações da ocorrência. Tiveram a identificação inicial do casal: Luciana e Galego. Ela é de Frutuoso Gomes e ele é de Mossoró-RN.

Os dois estavam sentados à mesa do Bar do Messias quando os dois homens numa motocicleta se aproximaram rapidamente e já atirando. Os dois morreram no local e os assassinos fugiram sem serem identificados pelas testemunhas oculares.

As vítimas foram identificadas como o mosoroense Dinarte Pereira do Nascimento Junior, o Galego, e Luciana Dalva da Silva, natural de Frutuoso Gomes. O que teria motivado o duplo assassinato é um mistério para os policiais que estiveram no local da ocorrência.

Já em Apodi, Marco Maciel de Oliveira Sousa, de 36 anos, foi morto a tiros dentro de uma igreja evangélica. No momento do ataque, não havia culto. A vítima aparentemente morava na parte de cima do salão da igreja. O (s) assassino (s) entraram e o mataram.

Marco Maciel é réu confesso do assassinato de Francisco Luciomácio Paiva de Morais, de 40 anos, crime este ocorrido no dia 1º de janeiro deste ano, em Apodi. Após este crime, que teria praticado na companhia de uma mulher, ele respondia em liberdade.

Neste caso, uma das linhas de investigação da Polícia Civil é exatamente saber se o assassinato de Marco Maciel tem relação com o crime cometido por ele. O caso será investigado pelo delegado de Polícia Civil do município de Apodi, que já foi cientificado dos fatos.

O corpo de Maciel passou por exames na sede do ITEP, em Mossoró. Os corpos do casal em Frutuoso Gomes passaram por exames em Pau dos Ferros. Neste caso, o delegado Paulo Cesário, de Patu, será investigado pelo delegado de Umarizal.