BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2023 - Nº 3540

O BNDES hermano

A bancada do PT criou força-tarefa na Câmara dos Deputados para o partido assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. É fundamental para o partido em projetos que ajudam o presidente Lula da Silva. Os nomes do grupo são os dos deputados Carlos Zaratini (SP) e Arlindo Chinaglia (SP) – preterido como ministro da Defesa. A CREDN é o caminho para agenda lulista: com ela, deputados formarão comitivas para defender o legado do presidente e seu nome, em missões no exterior. Através dela, o PT também vai trabalhar para blindar os iminentes contratos do BNDES para obras financiadas em governos de países hermanos, como na Argentina, Venezuela e Cuba (Sim, já tem uma fila para a retomada dos investimentos bilionários). É na Comissão também que o PT controla a política externa em interface com o Itamaraty e terá em suas mãos o comando da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, que neste ano passa para o bojo da CREDN e que está paralisada desde 2016.









Verba na conta

A nova presidente da FUNAI, a indígena Joenia Wapichana, só não ajuda os yanomami se não quiser. O Governo liberou verba direta esta semana através do Fundo Nacional de Saúde. Foram depositados cerca de R$ 4 milhões em duas rubricas autorizadas para auxílio imediato às aldeias em Roraima. O Palácio acompanha de perto.

Presentão de amiga

O ex-governador do Paraná Roberto Requião gritou, bateu pé, ameaçou sair do PT, mas o máximo que conseguiu da presidente do partido e amiga Gleisi Hoffmann é a promessa de chefia na Delegação Permanente do Brasil junto à ALADI e ao Mercosul, em Montevideu. Papel semelhante ao de diplomata, com veículo e motorista, e US$ 18 mil de ajuda. Requião não aceitou ainda, e sonha com um alto cargo na usina de Itaipu.

PT no cofre

O PT de Brasília não tem do que reclamar do presidente Lula da Silva. O Barba deixou para chefes da bancada um bom naco do Banco do Brasil e da Caixa em diretorias. A presidente do BB é da cota de Erica Kokay. O ex-deputado Geraldo Magela tateia paredes atrás de porta na Caixa para chamar de sua.

Jogo duplo

Parece que o MDB abandou Michel Temer. É jogada dupla. Todos os partidos estranharam o silêncio da Executiva nacional ao não defender o ex-presidente Michel Temer da alcunha de golpista, na fala do presidente Lula da Silva. Temer soltou nota sozinho, e que se vire. Para a bancada, o importante é ser aliado do novo Governo.

Vegas aqui

A empresa BIG Brazil International Games anuncia nesta semana o licenciamento para lançar operações de apostas esportivas com a marca Caesars Sportsbook no Brasil. A BIG já tem uma parceria no País com a Caesars Entertainment através da World Series of Poker, o maior torneio de pôquer do mundo. Esta será a primeira das grandes empresas sediadas na Las Vegas Strip a investir neste mercado de apostas no Brasil. O Caesars Sportsbook opera em 24 Estados e jurisdições nos EUA.

