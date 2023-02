Homem mata a esposa por ciúmes, faz live para confessar o crime e depois comete suicídio no RN. O caso aconteceu no sábado (4), no município de Senador Elói de Souza. Micheli da Silva Ferreira também foi vítima de abuso sexual, de acordo com a Polícia Militar. Antes de cometer suicídio, em vídeo postados nas redes sociais, o autor do crime, Leonardo Ponciano de Macedo, afirmou ter matado a esposa por conta de uma possível traição. O casal deixa três filhos.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS