Cerca de 20 mil alunos do município de Mossoró retornam às salas de aula nesta segunda, 6. Para o início do ano letivo 2023 na rede municipal de ensino, a administração pública, por meio do programa “Mossoró Cidade Educação”, promoveu uma série de investimentos significativos na aquisição de novos equipamentos, mobília, eletrodomésticos, climatização de salas de aula e revitalização de unidades de ensino. O Poder Executivo local também garante alimentação e transporte escolar de qualidade, beneficiando milhares de estudantes nas zonas urbana e rural. Este ano será de muitas realizações e retomada desse processo educacional que torna-se tão importante nos dias atuais”, frisou Ana Maria, mãe de aluna matriculada na UEI Proinfância Elineide Carvalho Cunha, localizada no bairro Planalto 13 de Maio.

FOTO: CÉLIO DUARTE