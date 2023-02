Comerciante é preso no Vuco-Vuco por suspeita de estupro de vulnerável. A prisão preventiva, realizada pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), aconteceu às 10h desta segunda-feira (6), em um comércio de propriedade do agressor, localizado no mercado do Vuco-Vuco, em Mossoró. De acordo com informações da Delegada Isabella Turl, o homem era familiar da vítima, um adolescente de 13 anos. Os policiais chegaram ao agressor após receberem um vídeo com conteúdo abusivo, que foi entregue à delegacia. Após ser ouvido, o homem foi encaminhado à cadeia pública, onde ficará à disposição da justiça. O nome dele foi mantido em sigilo para evitar exposição da vítima.

FOTO: REPRODUÇÃO/ILUSTRAÇÃO