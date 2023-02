Familiares procuram por Seu Dida, que deveria ter desembarcado domingo em Mossoró

Seu Dida embarcou no ônibus da empresa Contijo, em Bragança Paulista/SP, sexta-feira, dia 3, às 14 horas, e deveria ter chegado à Mossoró no final da tarde domingo, 5. Entretanto, o ônibus chegou quase meia noite e Seu Dida não foi encontrado desde então. Suas filhas, Angélica e Adriana estão desesperada procurado pelo pai de 52 anos. Quem tiver informações, pode passar número 84 9 9680-1088 (Angelica Jaqueline, de Juremal)

O pedreiro Antônio Alves Izidoro, de 52 anos, conhecido por Dida, embarcou no ônibus da Contijo, em Bragança Paulista (SP), às 14 horas de sexta-feira, e deveria ter desembarcado em Mossoró-RN no final da tarde de domingo, dia 5. Entretanto, seu Dida sumiu.

As informações foram repassadas pela filha de Seu Dida, Adriana Joyce, que mora em São Paulo. Ela falou que o pai estava com ele há cerca de 3 anos, trabalhando com pedreiro na região que mora em São Paulo e semana passada decidiu voltar pra Mossoró para ficar com a outra filha: Angelica Jaqueline, em Juremal.

Adriana Joyce conta que foi pessoalmente deixar o pai na parada de ônibus para embarca-lo para Mossoró. Na ocasião, recomentou que o pai não bebesse e quando chegasse em Mossoró aguardasse que o cunhado dele, Leomar, casado com a oura filha dele, viria busca-lo.

Ocorre que os familiares dele ficaram aguardando ônibus chegar à tarde toda e o ônibus só foi chegar por volta das 23 horas. Neste horário, Leomar já estava em casa com a esposa Angelica Jaqueline. Desde momento, que a família busca informações sobre Seu Dida.

Aos familiares, a empresa Contijo não soube passar qualquer informação, que levasse ao destino de Seu Dida. Na rodoviária de Mossoró, menos ainda. Adriana e Angélica está distribuindo a foto de Seu Dida na região, pedindo ajuda para locacaliza-lo.

O telefone para contato Com Angélica: 84 9 9680-1088