Paralisação de adutora afeta abastecimento de 16 bairros de Mossoró nesta quarta-feira, 08

A Companhia de Água e Esgotos do RN (CAERN) realiza nesta quarta-feira (8), uma parada programada de abastecimento que vai afetar a cidade de Assú e parte de Mossoró. O objetivo é a realização de uma manutenção preventiva em sistema de bombeamento de água e limpeza dos flutuantes da captação do sistema adutor Jerônimo Rosado.



A parada inicia às 7h30 da manhã desta quarta-feira (08) e segue até quinta-feira (09) às 11h.



Em Mossoró, os bairros afetados são: Alto do Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, parte de Nova Betânia e Santa Delmira.



Após religado o sistema, a normalização do abastecimento, para todas as áreas, se dará em ate 72h.