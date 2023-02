Tatuador é assassinado enquanto trafegava em uma motocicleta, no bairro Boa Vista. Ariel Ribeiro Dantas de Lima, de 23 anos, foi alvejado com disparo de arma de fogo, na região do tórax, por volta das 14h desta terça-feira (7). De acordo com informações da Polícia Militar, o rapaz seguia pela Rua Francisco Solon, sentido Boa Vista/Doze Anos, quando um homem, que estava em outra motocicleta e seguia no sentido contrário, o interceptou e atirou contra ele. A vítima ainda chegou a percorrer alguns metros, mas perdeu o controle da motocicleta e caiu em frente ao Queiroz do Boa Vista. A Polícia civil vai investigar a motivação do crime.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS