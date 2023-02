[COLUNA ESPLANADA] Brasil registrou 5,6 milhões de tentativas de fraudes em 2022

[COLUNA ESPLANADA] O Brasil registrou 5,6 milhões de tentativas de fraudes em 2022. Segundo o Mapa da Fraude, da empresa ClearSale, cerca de 312,2 milhões de transações feitas no e-commerce com pagamentos por cartão de crédito renderam R$ 5,8 bilhões em ações fraudulentas. A região Norte apresentou o maior índice de tentativas de fraudes (3,4%), seguida pelo Nordeste (2,8%), Centro Oeste (2,5%), Sudeste (2,1%) e Sul (1,1%).

Mulheres negras

As mulheres negras que chefiam negócios próprios trabalham a maior parte do tempo sem contratar funcionários. É o que constatou um estudo realizado pelo Sebrae por meio de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, coletados no 2º trimestre de 2022. Apenas 8% dessas empreendedoras contrataram funcionários. Ainda de acordo com a análise, as mulheres negras são o grupo que chefia os menores negócios. Cerca de 17% dos homens brancos têm empresas com 11 ou mais funcionários. Entre as empresárias negras, 82% têm entre um e cinco empregados.

União no preju

O deputado federal Zucco (Republicanos-RS) apresentou emenda à MP 1160/23, que altera as regras de proclamação de resultados do CARF: na hipótese de empate na votação, multas e juros não precisam ser pagos pelos contribuintes, restando apenas o principal da dívida. Segundo dados do Sindifisco Nacional, o desempate em favor dos contribuintes comprometeu mais de R$ 25 bilhões em receitas somente no ano passado.

Preju no cartão

$eguros avançam

Um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras mostra aumento no pagamento de indenizações, benefícios, resgates e sorteios que somaram mais de R$ 219,4 bilhões em 2022, 15,5% superior a 2021. O setor arrecadou R$ 356 bilhões ano passado – mais 16,2% em relação a 2021. O Estado de São Paulo lidera com R$ 138,4 bilhões, seguido do Rio de Janeiro (R$ 34,5 bilhões) e Minas Gerais (R$ 30,3 bilhões).

Desmate de janeiro

A ministra Marina Silva acompanha com especial atenção os novos dados do desmate e queimadas nas florestas. O Instituto de Pesquisas Espaciais divulgou por meio do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) os dados preliminares do índice de desmatamento da Amazônia durante janeiro: o desmate do mês alcançou 120,72 km², o 3º menor índice para o mês desde o início das divulgações do levantamento, em 2015. Em janeiro de 2022, o registro foi de 430,44 km².

100 da Portela

A Portela, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, convidou as últimas 20 rainhas de bateria para o desfile deste mês para comemorar seus 100 anos. A modelo Luiza Brunet e a apresentadora de TV Adriane Galisteu estão entre elas.

# PotencializEE realiza hoje em Brasília workshop “Revisão da Participação da Indústria no PEE da ANEEL”. # Melhor Escola lança relatório 2023 com valor médio das mensalidades e melhor custo-benefício. # Pravaler compra edtech Workalove. # Andbank inaugura escritório no Rio de Janeiro. # Giraffas fatura R$ 804 milhões em 2022 e estima ganho de 1 bilhão em 2023. # CASA&VIDEO inaugura 1ª Liquidação Maluca do ano.

