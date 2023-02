PC apreende armas de quadrilha suspeita de praticar homicídios em Governador e Mossoró

PC apreende armas e munições de quadrilha suspeita de praticar homicídios em Governador e Mossoró. A Operação “Sicário" foi deflagrada pela Polícia Civil de Governador Dix-Sept Rosado, nesta terça-feira (7), com o objetivo é investigar homicídios praticados no município, dentre eles, o homicídio de Igor Gomes de Oliveira, ocorrido no dia 26 de junho de 2021, por uma organização criminosa. Há suspeitas, ainda, de que essa mesma quadrilha esteja cometendo crimes de homicídios em Mossoró, onde foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Ao todo, foram encontradas e apreendidas quatro pistolas de calibre nove milímetros e .40, várias munições destes calibres e uma espingarda.

Policiais civis da 40ª Delegacia de Polícia, no município de Governador Dix-Sept Rosado, com apoio de outras unidades da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, deflagrou, nesta terça-feira (07), a Operação “Sicário".

O objetivo é investigar homicídios praticados no município, dentre eles, o homicídio de Igor Gomes de Oliveira, ocorrido no dia 26 de junho de 2021, por uma organização criminosa.

Na ocasião, Igor Gomes, que estava na companhia de outras pessoas, foi rendido por quatro suspeitos, em sua residência, os quais se apresentaram falsamente como policiais. Após fugir do local, ele foi executado em um lava jato, onde foram recolhidos pela perícia, diversos estojos de pistola e espingarda calibre 12.

Há suspeitas ainda de que essa mesma quadrilha esteja cometendo crimes de homicídios em Mossoró. Durante a Operação “Sicário”, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Mossoró.

Ao todo, foram encontradas e apreendidas: quatro pistolas de calibre nove milímetros e .40, várias munições destes calibres e uma espingarda. As armas de fogo apreendidas foram enviadas ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN) para a realização de exame de comparação balística.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.