Pitbull solto na rua ataca e mata poodle no Pousada das Thermas. O caso aconteceu por volta das 20h30 desta terça-feira (7). O cão da raça pitbull estava solto e encontrou o poodle na rua. Câmeras de segurança de uma residência mostram a hora em que a tutora do pitbull tentou laçá-lo com uma coleira, momento em que houve o ataque. O outro animal acabou morrendo. O pitbull chegou a ser colocado para dentro de casa, mas, agressivo, impediu que a proprietária entrasse no local, sendo necessário acionar o corpo de bombeiros; entenda o caso.

FOTO: REPRODUÇÃO