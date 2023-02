Abastecimento do bairro Itapetinga, em Mossoró, será suspenso por 12h na segunda (13). De acordo com a Caern, a medida é necessária porque o Poço 30, que abastece a região, será migrado para o Mercado Livre de Energia. A unidade é responsável pelo abastecimento do bairro Itapetinga, incluindo Tropical Ville e Cidade Oeste, além de reforçar o envio de água para o Aeroporto II, parte do Belo Horizonte e parte do Alto da Conceição, que podem sentir redução de abastecimento. O desligamento acontecerá das 7h às 19h. Após religar, são necessárias 48 horas para normalização das áreas afetadas.

A Caern fará na segunda-feira (13), das 7h às 19h, paralisação programada do poço 30, localizado no bairro Itapetinga em Mossoró.

A medida é necessária porque a unidade será migrada para o Mercado Livre de Energia. Terá suspensão de abastecimento em todo o bairro Itapetinga, incluindo Tropical Ville e Cidade Oeste.

O poço 30 também reforça o envio de água para o Aeroporto II, parte do Belo Horizonte e parte do Alto da Conceição, que podem sentir redução de abastecimento. Após religar são necessárias 48 horas para normalização das áreas afetadas.

MERCADO LIVRE DE ENERGIA

Nessa nova etapa do processo, o objetivo é fazer a migração de todos os poços de Mossoró e das adutoras Sertão Central e Serra de Santana. Todas as paradas serão avisadas com antecedência.

A entrada no Mercado Livre permite a Companhia uma maior economia com energia elétrica porque pode fazer a compra diretamente dos geradores ou empresas comercializadoras de energia de fontes 100% renováveis, como solares, eólicas e hidrelétricas.

Em 2023, a Caern será a segunda companhia de saneamento no Nordeste com mais unidades no Mercado Livre de Energia. A empresa vai executar a inclusão de 43 novas estações, totalizando assim 103 unidades migradas este ano.