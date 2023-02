Agricultor tenta matar o noivo da mãe duas vezes e termina preso em Alexandria

A prisão de Azarias Rodrigues de Queiroz, de 48 anos, aconteceu na terça-feira (7). Em 03 de janeiro deste ano, por volta das 20h40, o suspeito, com rosto coberto por um capuz, teria acertado quatro disparos de revólver em Francisco Sandro Bezerra, de 52 anos, também conhecido como “Pincel”. De acordo com as investigações, esta seria a segunda tentativa de homicídio praticada por Azarias Rodrigues contra a vítima. Na primeira, cometida em 12 de outubro de 2022, ao efetuar um disparo de espingarda, Azarias Rodrigues teria acertado, por engano, Francisco Janailson Fernandes da Costa, também conhecido como “Gugu”. Motivo: Azarias não concordava com o noivado de Sandro com a mãe dele