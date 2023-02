PF apreende haxixe, maconha e ecstasy enviados via Correios, no município de Natal. As substâncias apreendidas nesta quarta-feira (8) (1,24 kg de haxixe, 3,10 kg de maconha e 488 gramas de ecstasy) foram encontradas graças a utilização dos cães pastores-belga-malinois, Ice e Iron, no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, na Zona Oeste de Natal. A droga estava camuflada no interior de quatro encomendas, uma delas contendo caixa de som que havia sido remetida de outro estado para a capital potiguar. Não houve prisões. A Polícia Federal instaurou inquérito e busca agora identificar e responsabilizar os envolvidos nesta ação criminosa.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF