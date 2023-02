Populares registram queima de fogos ruidosos durante partida entre Potiguar e Santa Cruz, em Mossoró

Populares registram queima de fogos ruidoso durante partida entre Potiguar e Santa Cruz, em Mossoró. A Lei nº 3.492/2022 proíbe a soltura de fogos ruidosos no âmbito do município. A partida aconteceu na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Professor Manoel Leonardo Nogueira (Nogueirão), pelo campeonato estadual. De acordo com a assessoria da Secretaria de Segurança, responsável pela fiscalização da referida lei, foram realizadas diligências a fim de identificar e responsabilizar os infratores, mas até então ninguém foi identificado. Por meio de nota, a Prefeitura de Mossoró repudiou o ato e reforçou que a população deve denunciar a respeito da soltura de fogos, à Guarda Municipal, através do número 153.

Populares registraram e denunciaram a soltura de fogos ruidosos e com estampidos na noite desta quarta-feira (8), durante a partida entre Potiguar e Santa Cruz pelo Campeonato Estadual, ocorrida no Estádio Professor Manoel Leonardo Nogueira (Nogueirão), em Mossoró.

No município, a Lei nº 3.492/2022 proíbe a soltura de fogos ruidosos e prevê penalidades no valor de 1.000,00 (mil reais), além da apreensão do material e custeio dos danos provocados pelo ato em casos de acidentes. Em caso de reincidência no período de 30 dias, a multa será cobrada em dobro.

Apesar de já estar em vigor desde o ano passado, regulamentada pelo Decreto nº 6.692/2022, ainda tem sido recorrente o desrespeito à lei por parte dos mossoroenses, causando grandes transtorno para idosos, crianças com autismo, além de tutores de animais, que são diretamente afetados pelo barulho provocado pelos fotos.

“Só sabe quem tem por perto uma pessoa que não suporta fogos. Me refiro ao meu sobrinho, que tem oito aninhos, como ele sofre, como dói. Queria tanto pedir a você que soltou esses fogos hoje, que você tenha respeito com o próximo, já que a lei você não respeita. É inadmissível, um absurdo!”, falou emocionada a repórter Pedrina Oliveira, que é tia de uma criança com autismo.

Sobre a ocorrência desta quarta, a assessoria da Secretaria de Segurança de Mossoró, responsável pela fiscalização da referida lei, informou que os fogos coincidiram com a entrada do time do Potiguar em campo, mas que a diretoria negou que tenham sido soltos pelo time ou sua torcida.

Informou, também, que foram realizadas diligências a fim de identificar e responsabilizar os infratores, mas que, até então, ninguém foi identificado.

Veja a nota na íntegra:

NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Mossoró repudia qualquer ação de soltura de fogos ruidosos no âmbito do Município, a exemplo, do fato ocorrido na noite dessa quarta-feira (08), em partida de futebol realizada na cidade.

Ressalta que está em vigor no município o Decreto nº 6.692/2022, que regulamenta a proibição do manuseio, utilização, queima e soltura de fogos ruidosos no âmbito do município.

Informa ainda que denúncias a respeito da soltura de fogos podem ser feitas à Guarda Civil Municipal através do número 153.

Mossoró-RN, 09 de fevereiro de 2023

Secretaria de Comunicação Social

Prefeitura Municipal de Mossoró