Zenaide destina recursos para construir 10 postos de saúde e 3 UBS em Mossoró

A pedido do prefeito Allyson Bezerra, com quem conversou nesta quarta-feira, dia 8, em Brasília, Zenaide Maia, que é médica, disse que vai destinar recursos para que todos os postos de saúde e UBS de Mossoró sejam prédios próprios e de qualidade. Serão mais de R$ 5 milhões de reais em obras para a saúde de Mossoró para construir 10 postos de saúde e 3 UBS na Zona Urbana e Rural do município de Mossoró. O prefeito Allyson Bezerra destacou que já lançou no Diário Oficial do Município a licitação para construir a Unidade Básica de Saúde, com investimento de R$ 1 milhão, na região do bairro Sumaré.

Atualmente, em dezenas de comunidades, o atendimento médico chega, mas é oferecido em alpendres de casas cedidas pelos moradores. Quando melhor acontece, é na sede da Associação dos Moradores, como ocorre na comunidade do Assentamento Paulo Freire.

Na zona urbana, não são poucas as comunidades que também não tem Unidade Básica de Saúde, apesar do número elevado de moradores, como é o caso do Conjunto Novo, perto do Vingt Rosado e do conjunto Odete Rosado. São investimentos cobrados pelos moradores.

Na ocasião da reunião com a senadora Zenaide Maia, o prefeito Allyson Bezerra destacou que já lançou no Diário Oficial do Município a licitação para construir a Unidade Básica de Saúde, com investimento de R$ 1 milhão, na região do bairro Sumaré.

Assim como também já abriu o processo para investir mais 1,7 milhão na compra de equipamentos para as três Unidades de Pronto Atendimento de Mossoró. Ele disse que acredita que é possível o Poder Público oferecer um bom serviço de saúde a população.

A senador Zenaide Maia disse: “Eu parabenizo o prefeito Allyson Bezerra, porque assim como ele eu também acredito que é possível oferecer saúde pública de qualidade ao povo de Mossoró. “O povo de Mossoró agradece a destinação dos recursos”, diz Allyson Bezerra.