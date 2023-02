A operação Trapaça, deflagrada nesta sexta-feira (10), cumpriu o mandado na casa da investigada, situada na zona rural de Upanema. Segundo já apurado pelo MPRN, a mulher é suspeita de se apropriar e desviar os rendimentos de uma idosa da cidade, crime previsto no Estatuto do Idoso; e também de estelionato, crime que consta no Código Penal. Além desse caso, o MP apura se outros idosos foram vítimas da golpista investigada. Durante as buscas, o marido da suspeita foi preso em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo.