58 artistas de Mossoró serão homenageados com o Prêmio Fomento Maurício de Oliveira 2022 nesta sexta, 10. A solenidade, promovida pela Prefeitura de Mossoró, acontecerá às 18h, no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania. “O fomento à cultura é importante porque permite que todas as artes sejam acessíveis à população independente da sua renda ou condição social. Além disso, ajuda a desenvolver novos talentos e incentiva à criatividade, o que é fundamental para o crescimento econômico, social e artístico do município”, declarou o titular da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Igor Ferradaes.

FOTO: WILSOM MORENO