Acusado de roubo é preso pela família, amarrado num tronco e entregue a PM

José Jailton, segundo a PM, tem sido preso com muita frequencia quase sempre por acusação de roubo na região do Alto Oeste do RN. Neste sábado, 11, após roubar dois cavalos, a própria familia o prendeu, o amarrou num tronco, devolveu os cavalos ao dono e chamou a polícia para levá-lo a Delegacia de Polícia Civil na pequena cidade de Coronel João Pessoa-RN. O caso foi todo gravado em vídeo e divulgado nas redes sociais, ganhando enorme repercussão na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte (Informações do Cidadão 190)