[COLUNA ESPLANADA] Deputado lança Frente Parlamentar para a Modernização do Futebol

Bancada dos Boleiros

Os políticos não querem ficar no alambrado assistindo ao avanço do mercado bilionário das Sociedades Anônimas do Futebol que estão ganhando campo nos clubes. Ex-presidente do Flamengo, o deputado federal Eduardo Bandeira de Melo lançou a Frente Parlamentar para a Modernização do Futebol. Longe ainda de um gol para o setor, não deixa de ser esperança para as torcidas para profissionalização das administrações – com o fim da figura dos “donos dos times” – e um amplo campo para faturamento em diferentes áreas. O próprio Flamengo, embora não tenha entrado nesse modelo, considera um sucesso de marketing e financeiro a parceria com o Banco de Brasília. O objetivo da Frente é modernizar a legislação para fazer dos times – inclusive os pequenos – atrativos para se tornarem clube-empresa. A Frente, que terá poder também para requerer informações, já pretende convidar dirigentes para debates na Câmara.





Maré mansa

No apagar das luzes do Governo Jair Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha Almirante Garnier criou cargo especial para sua ex-chefe de gabinete: Adida Adjunta da Marinha na Embaixada em Roma. O Governo da Itália não concedeu o agreement até esta semana para Sheila Vieira dos Santos Amaral. O caso gerou uma maré brava diplomática no Itamaraty. A Marinha informa que ela tem currículo para o cargo.

Procuradore$

Causou estranheza a posição da PGFN, na contramão do ministro Fernando Haddad, a respeito do retorno do voto de qualidade no CARF. Ao argumentar que o Governo pode recorrer ao Judiciário no caso de derrota do órgão, a PGFN dá argumentos às forças poderosas no Congresso e à elite econômica: se a PGFN pudesse recorrer das derrotas que sofre, seria prevaricação deixar de fazê-lo, e não existem tais recursos. Se contribuinte e PGFN pudessem recorrer ao Judiciário, o Carf não faria sentido. Caso o recurso da PGFN seja bem sucedido, os procuradores.. recebem honorários.

Commoditie

Enganam-se os que pensam que a polêmica do canabidiol vai arrefecer o mercado da planta medicinal. Aconteceu de quinta a ontem em Cuiabá sedia a Hemp Fair Expo, promovida pela Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis. O investimento está forte no setor no conceito economia verde, e brasileiros têm conseguido sócios estrangeiros para avançar no negócio do medicamento.

Remédio no lixo

O número de descarte de medicamentos vencidos em 2021 em São Paulo, maior Estado do Brasil, foi superior ao registrado no ano anterior, auge da pandemia da Covid-19. Dados da Cetesb fornecidos à Coluna mostram que, em 2020, 8,75 toneladas de medicamentos vencidos foram para o lixo. Em 2021, o total de remédios descartados cresceu para estupendos 49,75 toneladas. Os números referentes a 2022 ainda não foram finalizados. Os dados correspondem ao descarte realizado pela rede pública de saúde (hospitais, postos e clínicas) e pela população em drogarias pontos de coleta.

Obra segurada

O mercado reaqueceu para grandes empreiteiras. O seguro garantia que protege obras arrecadou em 2022 R$ 3,4 bilhões, alta de 13,5% sobre o ano anterior, de acordo com dados da FenSeg. No ano passado, foram pagos R$ 890 milhões em indenizações, aumento de 355% sobre o período anterior. “A apólice também oferece a cobertura de custos adicionais por parte do Estado”, diz o presidente da Comissão de Riscos de Crédito e Garantia da FenSeg, Roque Melo.

# Brasilcap injetou na economia brasileira R$ 4,07 bilhões com resgates finais e antecipados. # SPIC Brasil prorroga, até sexta (17), inscrições para desafio de inovação para startups. # Monroe Amortecedores lança webséries ‘Oficina Delas’, ‘Dica do Especialista’ e ‘Guia da Oficina’. # Ice Creamy investe em inteligência artificial e planeja finalizar 2023 com 100 lojas no Brasil. # So+ma destina mais de 1,1 mil toneladas de resíduos sólidos para reciclagem em 2022. # Instituto Cerqueira Leite realiza online, dia 25, 'Aulão Show' gratuito para quem vai realizar Exame da OAB.

