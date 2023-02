Carro em nome do Ministério da Justiça se envolve em acidente com vítima fatal na BR-304, em Mossoró. O caso aconteceu por volta das 23h20 deste domingo (12), na entrada do bairro Redenção, logo após o radar redutor de velocidade. De acordo com informações da Polícia Civil, Allison Batista da Silva, de 28 anos, estava bebendo em um bar pouco tempo antes do acidente. Ao tentar atravessar a BR a pé, foi atropelado por um carro que seguia sentido Ceará/Mossoró. Ele morreu no local. Ainda segundo a PC, o carro estava à disposição do Ministério da Justiça. O condutor teria saído de Brasília na quinta-feira (9) e chegava ao município para fazer a entrega do veículo na sede da Polícia Federal. Ele permaneceu no local do acidente, acionou o Samu e também a PRF. Foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo e, em seguida, conduzido à delegacia para prestar depoimento. O motorista foi liberado para aguardar o processo em liberdade.

Um acidente registrado no final da noite deste domingo (12) terminou com uma pessoa morta no Km 32 da BR-304, na entrada do bairro Redenção, em Mossoró.

A vítima foi identificada como Allison Batista da Silva, de 28 anos. De acordo com informações do delegado plantonista Luiz Antônio, o homem estava bebendo em um bar momentos antes do acidente e tentou atravessar a BR a pé, hora em que foi colhido por um carro que seguia sentido Ceará/Mossoró. O caso aconteceu por volta das 23h20, logo após o radar redutor de velocidade.

O carro envolvido no acidente estava à disposição do Ministério da Justiça e o condutor era um funcionário da força-tarefa do MJ. Ainda segundo o delegado, as informações são que o condutor havia saído de Brasília na quinta-feira (9) e chegava à Mossoró para fazer a entrega do veículo na sede da Polícia Federal.

Ele permaneceu no local, acionou o Samu e também tentou acionar a Polícia Rodoviária Federal. Foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Em seguida, foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e liberado para aguardar o processo em liberdade.

O corpo de Allison Batista foi removido para exame de necropsia na sede do Itep e depois será entregue para que a família realize o sepultamento.

Apesar de o local possuir um redutor de velocidade, o delegado acredita que a falta de iluminação no local tenha contribuído para o acidente, visto que constantemente são registradas ocorrências do tipo na região.