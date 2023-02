"Estamos abertos para ouvir todas as pautas e dialogar”, diz Allyson a representantes da Cooperativa de Cultura Potiguar

"Estamos abertos para ouvir todas as pautas e dialogar”, disse Allyson a representantes da Cooperativa de Cultura Potiguar. O prefeito de Mossoró se reuniu com a categoria para tratar de pautas e demandas para valorização dos artistas locais. A reunião estava agendada para esta quarta-feira (15), às 9h, mas acabou sendo antecipada e aconteceu após o evento marcado pela entrega do Prêmio Fomento Maurício de Oliveira, ocorrido no auditório da Estação das Artes, palco da cultura mossoroense, na sexta-feira (10). “Reforço aqui meu compromisso enquanto gestor público com essa classe que é tão importante para o desenvolvimento cultural do nosso município", pontuou o prefeito em conversa de mais de uma hora com o grupo.

FOTO: CÉLIO DUARTE