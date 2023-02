Ossada humana é encontrada em matagal na região do Conjunto Nova Mossoró. O caso aconteceu na manhã deste domingo (12). A ossada será encaminhada para exames de identificação na sede do Itep, em Natal, mas os peritos também encontraram um boné, roupas e calçados, que poderão ajudar nesse trabalho. De acordo com o delegado Luiz Antônio, que esteve no local, a princípio, havia suspeitas de que se tratava de um idoso, morador da Baixinha, que está desaparecido. No entanto, essa possibilidade já foi descartada, visto que pelo formato do crânio, os peritos já afirmaram se tratar de uma pessoa jovem. O delegado também informou que havia uma afundamento no crânio, na região da testa, logo acima de um dos olhos, o que pode indicar que trata-se de uma vítima de homicídio. O caso será encaminhado para investigação pela equipe da Delegacia de Homicídios, que irá confirmar ou descartar a morte violenta, após laudo oficial do Itep.

FOTO: CEDIDA/O CÂMERA