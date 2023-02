Carnaval no RN: foliões poderão contar com chuvas para aliviar o calor durante a folia. Segundo o professor e pesquisador da Ufersa, José Espínola, os sistemas de monitoramento de chuvas não indicam precipitações de grande intensidade na região de Mossoró e municípios circunvizinhos nas próximas 48h. Já para os dias seguintes, assim como vem ocorrendo desde o início de fevereiro, a previsão é de chuvas isoladas e mal distribuídas, que devem se estender até a próxima semana, quando se comemora o carnaval.

Folião raiz sabe que festa de carnaval, principalmente os tradicionais arrastões, como acontece nos município de Apodi, Grossos e Macau, combina muito com chuva. Seja pela alegria ou para aliviar um pouco o calor, uma chuvinha nesse período é sempre bem vinda.

O MOSSORÓ HOJE conversou, nesta segunda-feira (13), com o professor e pesquisador da Ufersa, José Espínola, para saber as previsões para os próximos dias, a fim de preparar os foliões que vão curtir as festas que serão realizadas por todo o Rio Grande do Norte.

Ele lembra que fevereiro é um mês que costuma ser quente e chuvoso na maior parte do Brasil. De fato, desde o início do mês, os sistemas meteorológicos vêm registrando boas chuvas pelo Estado, principalmente na região do Alto Oeste.

Neste final de semana, por exemplo, foram registradas precipitações em vários municípios, porém de forma mal distribuída e de baixa intensidade.

Segundo o pesquisador, os sistemas de monitoramento de chuvas não indicam precipitações de grande intensidade na região de Mossoró e municípios circunvizinhos nas próximas 48h.

Já para os dias seguintes, a previsão é de chuvas isoladas e mal distribuídas, que devem se estender até a próxima semana, quando se comemora o carnaval.

Diante da previsão, a dica é reforçar a maquiagem e as produções, além de um bom e velho guarda-chuvas, para quem não estiver a fim de se molhar.

Para quem vai pegar a estrada, em caso de chuva forte, atenção redobrada e velocidade reduzida para evitar acidentes.

E para todos os foliões, hidratação e boa alimentação para aguentar os 4 dias de folia.