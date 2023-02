Veja o que abre e o que fecha em Mossoró durante o período do Carnaval

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL/Mossoró) divulgou os horários que serão adotados durante o período do Carnaval 2023 pelo comércio mossoroensse.

O carnaval acontece de 18 a 22 de fevereiro, e terá horários que contemplam o comércio, agências bancárias, lojas e praça de alimentação do Partage Shopping Mossoró.



De acordo com a CDL, no sábado dia 18 primeiro dia de carnaval, o comércio terá funcionamento normal, das 8h às 14h. No domingo (19) o comércio em geral estará fechado. Na segunda-feira (20) será feriado em comemoração o Dia do Comerciário.



Na terça-feira (21), feriado de Carnaval o comercio permanece fechado, e na quarta-feira (22), quarta-feira de Cinzas, o horário de funcionamento será normal, com abertura das lojas do Centro das 7h30 às 18h.



Em relação aos supermercados, no sábado (18), os estabelecimentos estarão abertos das 7h30 às 22h. Já no domingo (19) o horário de funcionamento será das 7h30 às 13h. Na segunda-feira (21), fechado devido ao dia do Comerciário. Na terça-feira (21) e na quarta-feira (22) o horário será das 7h30 às 22h.



As Agências bancárias fecham na segunda e na terça-feira de carnaval e na quarta-feira de Cinzas, os bancos funcionam a partir das 12h.



SHOPPING



As lojas e a praça de alimentação do Partage Shopping Mossoró também terão horários diferenciados. No sábado (18), o shopping funciona das 10h às 22h. No domingo (19), as lojas vão funcionar das 14h às 20h e a praça de alimentação e lazer estará aberta das 11h às 22h.



No Dia do Comerciário, segunda-feira dia 20, as lojas no Partage Shopping estarão fechadas. Já a praça de alimentação funciona das 11h às 22h. Na terça-feira (21), o shopping abrirá das 14h às 22h. Na quarta-feira (22), as lojas abrem das 12h às 22h. Já a praça de alimentação e lazer, das 11h às 22h.





Confira o horário do Comércio



18/2 (sábado) – 8h as 14h (horário normal)



19/2 (domingo) – fechado



20/2 (segunda-feira) – feriado Dia do Comerciário



21/2 (terça-feira) – horário normal: 7h30 as 18h



22/2 (quarta-feira) – horário normal: 7h30 as 18h



HORÁRIO DOS BANCOS



20/2 (segunda-feira) – fechado



21/2 (terça-feira) – fechado



22/2 (quarta-feira) abre a partir das 12h



HORÁRIO DOS SUPERMERCADOS



18/2 (sábado) – 7h30 as 22h



19/2 (domingo) –7h30 as 13h



20/2 (segunda-feira) – fechado Dia do Comerciário



21/2 (terça-feira) – 7h30 as 22h



22/2 (quarta-feira) – 7h30 as 22h



HORÁRIO DO PARTAGE - LOJAS E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO



18/2 (sábado) – 10h as 22h



19/2 (domingo) – lojas: 14h as 20h; praça de alimentação e lazer: 11h as 22h



20/2 (segunda-feira) – lojas fechadas| praça de alimentação e lazer: 11h as 22h



21/2 (terça-feira) – 10h as 22h



22/2 (quarta-feira) – lojas: 12h as 22h; praça de alimentação e lazer: 11h as 22h