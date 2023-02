Homem é preso após correr com arma de fogo em mãos em direção ao 2º Batalhão. O caso aconteceu nesta segunda-feira (13). De acordo com informações do Subtenente Almeida, populares acionaram o CIOSP, por volta das 14h, informando que um homem estava correndo com uma arma em punho, próximo ao centro administrativo no bairro Aeroporto. Neste momento, uma guarnição da PM estava saindo para patrulhamento quando avistou o suspeito, já em frente ao próprio quartel de polícia militar. Ele estava sem camisa e havia escondido a arma dentro de um pneu de um carro, próximo ao local. Possivelmente, não sabia que ali ficava localizado o quartel do 2º Batalhão de Polícia Militar e teve a infelicidade de correr, justamente, ao encontro dos policiais. Ele foi conduzido à 2ª DP, autuado e encaminhados ao sistema prisional.

FOTO: CEDIDA