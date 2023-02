Prova de vida dos aposentados do município deve ser realizada até amanhã (15). “Nós estamos nos últimos dias com o prazo da prova de vida. Durante esse período, os profissionais da Secretaria de Administração receberam os beneficiários para regularizarem a situação”, disse Isabela Félix, diretora-executiva de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração. A prova de vida deve ser realizada anualmente, para evitar pagamentos indevidos. A não realização do procedimento pode resultar na suspensão do benefício.

O prazo para a prova de vida dos aposentados e pensionistas beneficiários do complemento de aposentadoria do quadro de servidores inativos do Município de Mossoró segue até a próxima quarta-feira (15). O procedimento foi iniciado no último dia 1º de fevereiro.

“Nós estamos nos últimos dias com o prazo da prova de vida. Durante esse período, os profissionais da Secretaria de Administração receberam os beneficiários para regularizarem a situação”, disse Isabela Félix, diretora-executiva de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração.

A prova de vida deve ser realizada anualmente, para evitar pagamentos indevidos. A não realização do procedimento pode resultar na suspensão do benefício.

O pensionista menor de idade terá sua prova de vida realizada através do seu genitor. Já os beneficiários impossibilitados de locomoção por motivo de saúde poderão entrar em contato com a Secretaria, por meio do telefone (84) 3315-4968, para agendamento de visita técnica para fins de prova de vida. “Caso haja impossibilidade do beneficiário comparecer à Secretaria de Administração, é possível agendar a visita técnica através do telefone da Secretaria”, explicou Isabela. A Secretaria de Administração atende das 8h às 17h.

Aqueles que cumprem pena de prisão ou detenção deverão encaminhar à Semad o original do Atestado de Permanência Carcerária em papel timbrado, expedido pela instituição carcerária. “Viabilizamos todos os meios para os beneficiários regularizem com sucesso a atualização do cadastro”, acrescentou Isabela Félix.

Confira aqui os procedimentos referentes à comprovação de vida anual dos beneficiários de complemento de aposentadoria.