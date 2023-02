Praça da Convivência: Prefeitura lança novo edital ampliando perfil de empresas participantes

A Prefeitura de Mossoró publicou nesta terça-feira (14), um novo edital de licitação para empresas interessadas em gerir a Praça da Convivência, localizada no Corredor Cultural. A apresentação das propostas ficará disponível até o dia 02 de março, às 9h da manhã.

Neste novo processo, a prefeitura amplia o perfil das empresas que podem participar da licitação. Sendo assim, podem participar empresas com atuação em gestão e administração de shoppings e centros comerciais, condomínios e propriedade imobiliárias, e no ramo de hotelaria; Empresas proprietária de 3 ou mais estabelecimentos com atuação no ramo de alimentação, bares e restaurantes.

A empresa ganhadora da licitação será a responsável pela administração e manutenção da Praça da Convivência sob orientação e supervisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), com contrato vigente por cinco anos.

O processo de licitação foi iniciado ainda no ano passado, com a publicação de edital para licitação no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), atual Diário Oficial de Mossoró (DOM). Contudo, o processo não obteve êxito porque não houve inscrição de empresas devidamente habilitadas.

A Praça da Convivência possui aproximadamente 7.978 m², formada por dois blocos “A e B”, áreas comuns e de circulação, tornando-se um espaço público no Corredor Cultural, situado na avenida Rio Branco.

Em 2022, a Praça foi reformada com um investimento de cerca de 1 milhão e 300 mil reais. Desde sua inauguração, em 2008, essa foi a primeira grande reforma realizada nesse importante ponto turístico, cultural e comercial de Mossoró, sendo atrativo para mossoroenses e turistas.