Na Câmara, Allyson faz balanço dos primeiros anos de gestão e anuncia metas e novas ações administrativas

A leitura da mensagem anual do executivo abriu oficialmente o ano legislativo na Câmara Municipal de Mossoró, nesta terça-feira (14). A cerimônia, que inaugurou a revitalização do plenário da Câmara, reuniu vereadores e vereadoras, secretários e secretárias municipais, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, igrejas Católica e Evangélica, universidades, entidades de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), representação do empresariado, organizações do terceiro setor, entre outros. Na mensagem, Allyson Bezerra traçou paralelo do passado com o presente. “Evoluímos de uma situação de caos administrativo, fiscal, financeiro e previdenciário em 2020, para um conjunto eficaz de esforço em 2021 e 2022, que hoje nos permite compartilhar resultados”, disse, ao prestar contas de ações em todas as áreas da gestão.

A leitura da mensagem anual da Prefeitura de Mossoró, feita pelo prefeito Allyson Bezerra, hoje (14), abriu oficialmente o ano legislativo de 2023 na Câmara Municipal de Mossoró.

Em mais de uma hora de mensagem, o chefe do Executivo fez balanço dos primeiros dois anos de gestão e anunciou metas e novas ações administrativas.

A cerimônia, que inaugurou a revitalização do plenário da Câmara, reuniu vereadores e vereadoras, secretários e secretárias municipais, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, igrejas Católica e Evangélica, universidades, entidades de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), representação do empresariado, organizações do terceiro setor, entre outros (a).

Antes de passar a palavra ao prefeito Allyson, o presidente da Câmara, Lawrence Amorim, reiterou compromisso com um Legislativo firme, uma câmara municipal autônoma e cumpridora do seu papel com o povo mossoroense.

“Fazemos parte de uma casa plural, que ora concorda, ora diverge, mas que se une quando a finalidade é resolver os problemas do povo de Mossoró. E, com a confiança do povo e a graça de Deus, continuaremos imbuídos em 2023 no propósito de fazer de Mossoró um município mais justo, forte e acolhedor”, disse o vereador.

Na mensagem, Allyson Bezerra traçou paralelo do passado com o presente. “Evoluímos de uma situação de caos administrativo, fiscal, financeiro e previdenciário em 2020, para um conjunto eficaz de esforço em 2021 e 2022, que hoje nos permite compartilhar resultados”, disse, ao prestar contas de ações em todas as áreas da gestão.

Sublinhou avanços diversos e destacou os programas Mossoró Realiza, de planejamento estratégico, e Mossoró Cidade Educação, por ele considerado o maior programa de investimento em educação da história de Mossoró, e concluiu a mensagem, a considerar o atual ano de dedicação ainda mais plena à administração municipal;

“O ano de 2023 será de foco exclusivo à gestão, atenção total ao trabalho pelo povo de Mossoró, ano de fortalecer ações em andamento e concretizar novos projetos. Ano de transformar muito mais a vida dos cidadãos mossoroenses, e tornar Mossoró, terra reconhecida pelo seu povo resistente, numa cidade cada vez mais forte e desenvolvida”, disse o prefeito.

Ao término da leitura da mensagem, o presidente Lawrence agradeceu a presença de Allyson Bezerra e dos demais presentes e convocou os vereadores e vereadoras para a primeira sessão ordinária deliberativa, nesta quarta-feira (15), às 9h, haja vista a sessão de hoje ter sido exclusivamente dedicada à mensagem do Executivo.

Veja a Íntegra da mensagem 2023 do prefeito Allyson Bezerra AQUI.