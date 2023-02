“Estamos elaborando o projeto”, diz prefeito Alan sobre drenagem na Baixa do Caic

A forte chuva que aconteceu durante este final de semana no município de Apodi-RN revelou a necessidade urgente de realizar obras de drenagem no bairro Baixa do Caic. Procurado pelo MOSSORÓ HOJE, o prefeito Alan Silveira assegurou que já contratou o engenheiro, o serviço de levantamento topográfico, entre outros, para fazer o projeto e buscar os recursos no Governo do Estado e no Governo Federal.

A forte chuva que aconteceu durante este final de semana no município de Apodi-RN revelou a necessidade urgente de realizar obras de drenagem no bairro Baixa do Caic.

Procurado pelo MOSSORÓ HOJE, o prefeito Alan Silveira lembrou o bairro surgiu dentro de uma região de lagoa há muito tempo e que cresceu muito nos últimos anos.

Alan Silveira destacou que a maior parte da área urbana de Apodi, que é impermeabilizada com calçamento e asfalto, joga água das chuvas na Lagoa do Apodi.

Mas tem uma parte da cidade, que a água escorre quando chove na direção da Baixa do Caic. “Neste caso, Cezar, estamos elaborando o projeto para fazer a drenagem”, observa o prefeito.

“Trata-se de uma obra de alto custo e difícil de ser realizada, mas que é necessário”, acrescenta o prefeito, observando que a Baixa do Caic fica no curso natural das águas.

Desta região, a água vai para uma lagoa e desta lagoa para o Rio Apodi-Mossoró. “Já contratamos o engenheiro, já fizemos o levantamento topográfico”, diz o prefeito

O prefeito Alan Silveira disse que até o final de sua gestão espera concluir o projeto e iniciar as buscas por recursos no Governo do Estado e no Governo Federal.

O prefeito destaca ampliou as galerias, mas que isto não foi o suficiente. Quando ocorre uma chuva forte, como esta do final de semana, forma-se uma grande correnteza nas ruas.

“Vamos buscar uma solução com o projeto que está sendo feito”, garante o gestor.