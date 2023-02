Prefeito formaliza doação de terrenos para ampliação de duas indústrias em Mossoró.

O termo foi assinado pelo prefeito Allyson Bezerra e representantes das empresas Miranda Alimentos e Mossoró Pré-Moldados. “Expansão de empresas significa mais emprego e renda e isso reflete diretamente no desenvolvimento da cidade. Nosso compromisso é de sempre trabalhar em parceria com a iniciativa privada, fazendo com que Mossoró se torne cada vez mais atrativa para o setor empresarial”, pontuou o gestor municipal.