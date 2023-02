Mossoró Cidade Junina 2023 será lançado no dia 28 de fevereiro, afirma Allyson Bezerra. A informação foi repassada pelo prefeito de Mossoró nesta terça (14), durante a Leitura da Mensagem Anual do executivo, que abriu o ano legislativo na Câmara Municipal. Segundo Allyson Bezerra, no dia 28 de fevereiro, serão apresentados a identidade visual e conceito da festa junina deste ano. O evento foi retomado em 2022, após dois anos sem ser realizado, em virtude da pandemia da Covid-19. Sendo considerado um dos maiores de todos os tempos, o MCJ 2022 trouxe um retorno financeiro histórico para a cidade, segundo dados do relatório socioeconômico realizado pela CDL, em parceria com a UERN.

Nesta terça-feira (14), o Prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, informou que o Mossoró Cidade Junina 2023 será lançado no próximo dia 28 de fevereiro. O anúncio foi feito durante a Leitura da Mensagem Anual do executivo, que abriu o ano legislativo na Câmara Municipal.

Segundo o gestor, no dia em questão, serão apresentados a identidade visual e conceito da festa junina deste ano.

O Mossoró Cidade Junina já é considerado o maior evento junino do estado, além de figurar entre os maiores do país.

Os festejos foram retomados em 2022, após dois anos sem serem realizados, em virtude da pandemia da Covid-19.

Considerado um dos maiores de todos os tempos, o MCJ 2022 trouxe um retorno financeiro histórico para a cidade, com a geração de mais de 6 mil empregos diretos e indiretos e retorno de R$ 11,4 para cada R$ 1 investido no evento.

Os dados foram levantados por meio de relatório socioeconômico desenvolvido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

Além do retorno financeiro, o evento também foi aprovado por 94,2% dos participantes, de acordo com consulta popular realizada pela Ouvidoria-Geral do Município, realizada entre os dias 4 e 24 de junho de 2022.