[COLUNA ESPLANADA] Lula quer refazer um grande pacto nacional com os Estados

Pacto online

Ministros do Palácio do Planalto estão fazendo reuniões online quatro vezes por dia, através do aplicativo zoom, com governadores e suas equipes a mando de Lula da Silva. O presidente quer refazer um grande pacto nacional com os Estados, sem perseguições ideológicas, conhecer as demandas e os maiores problemas de cada um. Há uma atenção especial no approach com os governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Tarcísio Freitas, de São Paulo – dois aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Atrair ambos para esse pacto virou questão de honra para o Barba, por comandarem dois dos maiores colégios eleitorais do País. Lula tem falado aos ministros que pretende retomar o Programa de Aceleração do Crescimento, e há uma força tarefa (inclusive nessas reuniões online) para tratar de eventuais obras paralisadas do Governo federal.









Marca na pista

A Agência Nacional de Transportes Terrestres avocou para o órgão novamente a atribuição de fiscalização de transportes coletivos nas estradas que cortam o Distrito Federal. Desde o início de 2020 havia empurrado para o GDF a competência. Em resolução anteontem, a ANTT retomou a fiscalização de ônibus e vans, mas deixou para o GDF a arrecadação de multas aplicadas. Servidores criticaram em 2020 a decisão dos diretores de abrir precedente ao dar ao DF essa função e enfraquecer a agência.

Folia do Poder

O Camarote Salvador, o mais famoso da capital – de propriedade de Duquinho, herdeiro de Luís Eduardo Magalhães – continua o mais requisitado por políticos do eixo Brasília-Rio-São Paulo que querem aportar na orla baiana. Embora todos os ingressos e convites estejam esgotados há semanas, sempre cabe mais um no aperto vip. Hoje, o palco será de Alexandre Peixe e da dupla Jorge & Mateus.

Foice no Cerrado

O Cerrado continua o bioma mais desmatado no Brasil. O Ministério do Meio Ambiente foca a fiscalização na região centro-oeste e meio norte do País e prepara uma força-tarefa para dar um freio. Somente em janeiro o desmatamento apenas na Bahia (9,3 mil hectares) e Piauí (9,5 mil hectares) aumentou 88% em relação ao mesmo período de 2022. Pior, 85% do desmate foram em áreas privadas.

No vermelho

As Câmaras de Diretores Lojistas de capitais têm emitido alertas ao SENAC sobre a alta inadimplência dos brasileiros desde 2022. Já o estudo do IBEVAR e a FIA Business School aponta que a taxa de inadimplência no Brasil este mês deve ficar em 5,92%. A avaliação implica em aumento de 0,06% em relação ao valor de janeiro. O inadimplente é quem atrasa pagamentos em 90 dias ou mais.

Mão leve

Mais de 116 mil paulistas perderam celulares em furtos e roubos no ano passado – são os B.O.s mais registrados nas delegacias de polícia. O levantamento foi feito pelo Departamento de Economia do Crime da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado: foram 65.704 boletins de roubo (34,81% a mais que 2021); e 51.115 ocorrências de furto (aumento de 54,6%).

# Flavia de Assis e Souza lança o livro "Sobre hoje - poesia reflexiva", com 100 poemas. # Ice Creamy, franquia de sorvete na pedra, investe em IA e planeja finalizar 2023 com 100 lojas. # Startup de moradia flexível Housi oferece possibilidade de negociar cotas condominiais. # PepsiCo e o iFood lançam campanha para apoiar o trabalho de segurança alimentar da Gastromotiva. # Empresa dinamarquesa Universal Robots registra receita recorde. # Interfarma se une a 30 entidades do setor da saúde em manifesto contra a Emenda nº 54 da MP 1.154/2023.

