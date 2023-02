Climatização de salas de aulas seguem acontecendo em Mossoró; 95 escolas e UEIs serão contempladas. O investimento faz parte do programa “Mossoró Cidade Educação”. Na UEI Mário Negócio, no bairro Abolição I, por exemplo, a nova realidade é comemorada pelos pais e professores. A unidade atende cerca de 80 crianças, do Berçário ao Maternal II. “Antigamente era muito quente, e agora está muito bom com a chegada do ar-condicionado, das cadeirinhas, mesinhas, tudo é novidade. Estou adorando”, afirmou Elisângela Melo, mãe do pequeno Arthur Henrique, de três anos, aluno da UEI Mário Negócio desde 2022.

A Prefeitura de Mossoró segue com o processo de climatização das unidades de ensino da Rede Municipal. Todas as 95 escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) serão beneficiadas com o investimento promovido pela gestão, por meio do programa “Mossoró Cidade Educação”.

Na UEI Mário Negócio, no bairro Abolição I, por exemplo, a nova realidade é comemorada pelos pais e professores.

A unidade atende cerca de 80 crianças, do Berçário ao Maternal II. “Antigamente era muito quente, e agora está muito bom com a chegada do ar-condicionado, das cadeirinhas, mesinhas, tudo é novidade. Estou adorando”, afirmou Elisângela Melo, mãe do pequeno Arthur Henrique, de três anos, aluno da UEI Mário Negócio desde 2022.

Wendel Marcos, pai de Anthony Guilherme, também de três anos, ressalta as melhorias implantadas na unidade. “Eu só tenho elogios a fazer. É uma escola muito boa. Já é o segundo ano que meu filho estuda aqui e melhorou muito. A gente sabe o quanto Mossoró é quente, e as salas também muito quentes, apesar de ter muitas janelas, mas melhorou bastante com a climatização. Está ótimo agora”, disse.

“Eu achei muito bom. A professora está sendo muito atenciosa e a climatização está melhorando até o desempenho dele. O material que chegou, das cadeiras, das mesas, tudo é perfeito. Professor, equipe, material, estou gostando de tudo”, complementou Maria Jariane, mãe de Jarllyson Castiel, que ingressou na UEI Mário Negócio este ano.

Para a professora Irenice Alves, que atua na Rede Municipal de Ensino há mais de 30 anos, diz que os avanços na UEI Mário Negócio são notórios. “Melhorou muito, porque antes a gente só tinha os ventiladores, ainda por cima quebrados, e agora não, agora é um clima melhor para as crianças, que ficam mais à vontade. A climatização foi muito boa para a escola, assim como a chegada de novos equipamentos, como berços, mesas, cadeiras, geladeira. A gestão está de parabéns”, concluiu.